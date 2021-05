Milano: nasce lista 'Milano in salute', sosterrà Sala alle amministrative (2)

18 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "La nostra sarà una lista e un tavolo di costruttori – ha precisato Marco Fumagalli -. Non sarà aperta solo a medici ospedalieri o di medicina generale, ma si avvarrà della partecipazione anche di psicologi, direttori operativi di area sanitaria, pubblica assistenza. Con noi ci saranno professori di sociologia della salute, dirigenti sanitari, tecnici di laboratorio, assistenti sociali, associazioni che si occupano di malati o di disabilità. Avremo biologi, volontari, specializzandi, educatori, farmacisti, dirigenti di aziende farmaceutiche. Tutte persone competenti, che si metteranno in gioco e si spenderanno affinché a Milano gli ospedali di prossimità e le case della salute siano una realtà effettiva".

Francesca Ulivi ha aggiunto: "Avere una malattia cronica è un poco come avere il coronavirus per tutta la vita e oggi tutti sappiamo cosa significhi. L'amministrazione comunale può colmare gap territoriali, tecnologici, burocratici per sostenere le persone più fragili e semplificare la loro vita, già molto complicata. Esserci, fisicamente, in ogni quartiere, mettendo però al centro la persona, il cittadino. Io sono in questa lista proprio per assicurare che la persona, il malato, il cittadino sia al centro di qualunque riforma".

All'incontro è intervenuto anche Francesco Caroli, tecnico di laboratorio: "Vogliamo dare peso al tema della salute troppo spesso dimenticato negli anni: parliamo di salute fisica, ma anche di benessere mentale e sociale. Per la mia generazione e sempre di più in futuro, la scelta tra luoghi in cui vivere sarà determinata dalla qualità della vita che la città offre: incideranno non solo opportunità di business, ma anche il livello di assistenza sanitaria che si riesce ad assicurare ai cittadini. Milano con le università, le eccellenze ospedaliere e imprenditoriali, lo Human Technopole può scommettere sulla salute e sulle scienze come nuovo motore di crescita, anche economica". La lista 'Milano in salute' raccoglierà anche gli spunti e le riflessioni elaborate nell'ambito dei network tematici di approfondimento in cui si articola il percorso di sostegno alla ricandidatura di Giuseppe Sala a sindaco di Milano.