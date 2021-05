Africa: Draghi, 'serve risposta mondiale'

18 maggio 2021 a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il summit è stato un punto di incontro di numerose iniziative, quel che mi veniva da pensare è che Ue e Usa hanno risposto alle devastazioni della pandemia attraverso finanziamenti per riparare le economie, attraverso finanziamenti per ricostruire il futuro, tutto con una grande solidarietà e soprattutto garantendo la vaccinazione per tutti. In Africa non c'è nulla di tutto questo". Lo rimarca il premier Mario Draghi, a margine del vertice sul finanziamento delle economie africane a Parigi.

"Quello che questo summit, secondo me, ha cercato di fare - prosegue il presidente del Consiglio - è cominciare a organizzare una risposta per l'Africa come quella che c'è stata in Ue e negli Usa. Deve essere una risposta necessariamente mondiale: sono state discusse diverse proposte che verranno portate al G20, le sosteniamo: si va dalla distribuzione dei diritti speciali di prelievo, alla ristrutturazione dei debiti, sostenere la causa africana all'interno dell'Aida, c'è una varietà di proposte oggi discussa".