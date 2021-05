Rai: Faraone (Iv), 'Fedez sia audito in commissione'

18 maggio 2021 a

a

a

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Credo sia corretto che così come è stato audito Franco di Mare lo sia anche Fedez, che ha scritto una mail alla commissione Vigilanza per chiedere di chiarire i fatti relativi al concerto del primo maggio. La posizione di Fedez è legittima: è stato costantemente nominato anche dal sottoscritto". Così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, esponente della Commissione Vigilanza Rai.

"Credo sia doveroso un confronto - prosegue l'esponente del partito renziano - è incomprensibile chi dice che non debba avvenire l'audizione: noi riteniamo che il diritto di replica vada tutelato sempre e che dai confronti non si debba mai sfuggire. Mi auguro che il presidente accolga la richiesta dell'artista".