Bergamo: nascondeva cocaina nell'ovetto di cioccolato, 30enne arrestato

18 maggio 2021 a

a

a

Milano, 18 mag.(Adnkronos) - E' stato fermato per un normale controllo in strada e sorpreso in possesso di dieci grammi di cocaina. Per questo un 30enne è stato arrestato dai carabinieri. E' accaduto ieri a Bergamo.

Il giovane, originario della Tunisia e già gravato da precedenti specifici, era a bordo della sua bicicletta nel centro cittadino di Seriate, quando una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri della compagnia di Bergamo lo ha notato e fermato per un controllo. Il suo eccessivo nervosismo ha insospettito i militari che hanno deciso di perquisirlo. Nella tasca del suo giubbino, è stato trovato un contenitore di plastica, di quelli che servono a contenere le sorprese all'interno degli ovetti di cioccolata. All'interno c'erano 11 dosi di cocaina per un totale di circa 10 grammi. Addosso, inoltre, gli è stata trovata la somma di 35 euro in contanti.

Condotto in caserma ed effettuati ulteriori accertamenti, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e tutto il materiale rinvenuto sottoposto a sequestro