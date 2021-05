Musei: 40 opere da Perugia in mostra all'Ermitage di San Pietroburgo (2)

18 maggio 2021 a

(Adnkronos) - La rassegna rende conto anche delle commissioni civiche per la città di Perugia, il racconto delle quali è restituito da elementi scultorei concepiti per la decorazione di opere di destinazione pubblica, come la fontana in pedis platee di Arnolfo di Cambio e il portale del Palazzo dei Priori.

L'eccezionale occasione offerta alla Galleria Nazionale dell'Umbria di trasferire temporaneamente all'Ermitage alcuni dei suoi capolavori, mentre sono in corso i lavori di riallestimento, la cui conclusione è prevista per la fine di quest'anno, ha offerto lo spunto per compiere nuovi studi e ricerche. Tra le scoperte, si segnala l'attribuzione di due tavolette ad altrettanti maestri riminesi, Baronzio e Francesco da Rimini, l'individuazione del patronimico (il ‘cognome') del pittore senese Vigoroso Ranieri, finora indicato solo col nome di battesimo, il riconoscimento di Santa Marta (al posto di Dorotea) nella tavola di Andrea di Bartolo, la scoperta di iscrizioni finora trascurate del dossale del Maestro di San Francesco.

L'accordo di collaborazione siglato nel 2020 tra il Museo Statale Ermitage, la Galleria Nazionale dell'Umbria, la Regione Umbria, il Comune di Perugia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, con la collaborazione di Ermitage Italia e il supporto di Villaggio Globale International, ha prodotto un progetto di promozione e di valorizzazione in ambito internazionale della cultura umbra e del territorio che l'ha generata. A questa iniziativa – realizzata con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura a San Pietroburgo e con i patrocini dell'Ambasciata d'Italia a Mosca e del Consolato Generale d'Italia a San Pietroburgo, in associazione con Antognolla Resort & Residences - farà seguito una mostra che sarà accolta, nell'autunno del 2022, dalle sale della Galleria, con una selezione di opere della collezione di arte italiana del Medioevo e del Rinascimento dell'Ermitage.