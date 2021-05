Musei: 40 opere da Perugia in mostra all'Ermitage di San Pietroburgo

18 maggio 2021 a

Perugia, 18 mag. - (Adnkronos) - La Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia è ospite d'onore all'Ermitage di San Pietroburgo da domani (19 maggio) al 22 agosto 2021, Le sale di una delle più importanti musei accoglieranno la mostra "Arts of the Middle Ages. Masterpieces from the Galleria Nazionale dell'Umbria", curata da Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria e da Veruska Picchiarelli, conservatrice del dipartimento di arte medievale del museo, con la collaborazione di Zoya Vladimirovna Kuptsova del Dipartimento di Arte Europea Occidentale dell'Ermitage. L'esposizione presenterà circa quaranta opere conservate dal museo perugino, scelte tra dipinti, sculture e oreficerie di area centro-italiana (umbre, toscane e marchigiane) datate tra la fine del Duecento e i primi decenni del Quattrocento.

Tra queste figurano alcuni capolavori di artisti quali il Maestro di San Francesco, Arnolfo di Cambio, Vigoroso da Siena, Duccio di Boninsegna, Giovanni Baronzio oltre a Taddeo di Bartolo, Iacopo Salimbeni e Gentile da Fabriano, raffinatissimi cantori di quell'‘Autunno del Medioevo' che si preparava ad accogliere le innovazioni del Rinascimento.

Il percorso si compone inoltre di oggetti di natura religiosa, dalla croce processionale al dossale, dal polittico al tabernacolo per la devozione domestica, particolarmente rappresentativi della spiritualità dell'epoca, ai quali si affiancano esempi di preziosi manufatti in uso nella società cortese, come la valva di scatola per specchio in avorio o il gemellion, un bacile per la pulizia delle mani presente sulle tavole, ornati da scene galanti che rievocano la raffinatezza di quel mondo.