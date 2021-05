Covid: in Lombardia 598 nuovi casi (1,8%), 992 i guariti**

18 maggio 2021 a

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - In Lombardia, su 33.030 tamponi effettuati, sono 598 i nuovi casi risultati positivi al Covid19 (1,8%). Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-36). I guariti/dimessi sono 992. Lo rileva il bollettino quotidiano diffuso da Regione Lombardia.

Più nel dettaglio, i 33.030 tamponi effettuati, di cui 14.703 molecolari e 18.327 antigenici, portano il totale complessivo a 10.196.842.

Tra i 598 nuovi casi positivi, 55 sono risultati 'debolmente positivi'. Il totale complessivo dei pazienti guariti/dimessi si attesta a 755.558 (+992); di questi 3.126 sono i dimessi e 752.432 i guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 353 (-18); i ricoverati non in terapia intensiva sono 1.992 (-36). I decessi hanno raggiunto un totale complessivo di 33.391 unità (+31).