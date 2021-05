Battiato: Sky Arte lo ricorda con 'Battiato live Pirellihangar Bicocca' (2)

18 maggio 2021 a

(Adnkronos) - A seguire, dalle 22.10 '33 giri Italian Masters - Franco Battiato La voce del padrone' con un riascolto esclusivo del suo album più iconico. In 'Franco Battiato – Le Nostre Anime', insieme allo stesso Battiato, sono stati ripercorsi 50 anni di avventurose ricerche nelle profondità della parola e del suono. Dopo aver aperto le porte della sua dimora ai piedi dell'Etna, il cantautore ha raccontato i momenti salienti della sua evoluzione artistica. Saranno rivissute le vicende professionali e private del Maestro, tra l'amata Sicilia e Milano, dove si trasferì nel 1964. Nella puntata sono raccontate anche le incursioni di Battiato in altre discipline creative, come la pittura, il cinema e il teatro. Nel linguaggio visivo, in una “seconda arte” appresa per tentativi ed errori, senza manuali né maestri, Battiato ha colto l'opportunità di migliorarsi e di guardare ancora una volta ai propri limiti. La sua pittura è stata un'ulteriore risposta a un imperativo filosofico e morale: puntare al perfezionamento del proprio stesso essere.