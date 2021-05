18 maggio 2021 a

Roma, 18 mag (Adnkronos) - "C'è grande debolezza del M5s, è dilaniato. Non si sa non solo chi è il leader, ma non si sa chi sono gli iscritti. E' disintegrato, dilaniato sulla piattaforma Rousseau, sui soldi, sul terzo mandato. E un dato di fatto". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.