Bologna: Renzi, 'Conti ha lasciato incarichi in Iv, è candidata indipendente'

18 maggio 2021 a

a

a

Roma, 18 mag (Adnkronos) - Isabella Conti "si candida non come Iv, è candidata come indipendente. Siccome l'unica critica che le fanno è che amica di Renzi, ha lasciato gli incarichi in Iv, se può aiutare. Valutate Isabella per quella che è, è l'unica donna che il centrosinistra sta esprimendo, è brava, capace, competente, non c'è partita. Non ho candidati a Bologna, facciamo un servizio alla città". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.