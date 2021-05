Covid: Moratti, 'adesioni altissime, non pensiamo a open day per giovani'**

18 maggio 2021 a

a

a

Milano, 18 mag.(Adnkronos) - "Con i vaccini che abbiamo adesso, non siamo in grado di pensare a iniziative per incentivare i giovani". Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al welfare della Regione Lombardia, intervenendo a Sky Tg24.

Sull'ipotesi di organizzare open day per i maturandi, Moratti spiega: "Abbiamo adesioni altissime in tutte le fasce d'eta a cui abbiamo aperto. Da giovedì apriremo agli over 40, dunque ai quarantenni e abbiamo le agende piene fino a maggio". Dunque "in questo momento non abbiamo bisogno di open day". Anche perché "non abbiamo vaccini sufficienti".