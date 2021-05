Cio: almeno il 75% degli atleti presenti a Tokyo sarà vaccinato

19 maggio 2021 a

Losanna, 19 mag. - (Adnkronos) - Almeno il 75% degli atleti che parteciperanno ai Giochi di Tokyo sarà vaccinato contro il coronavirus. Lo dice il presidente del Cio, Thomas Bach in merito alle Olimpiadi al via il prossimo 23 luglio nella capitale del Giappone. "Al momento il 75% dei residenti del Villaggio Olimpico sono vaccinati o si sono assicurati la vaccinazione in tempo per essere immunizzati per l'inizio delle Olimpiadi", assicura il numero uno dello sport mondiale.