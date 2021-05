Calcio: proteste in Colombia contro l'organizzazione della Coppa America

19 maggio 2021 a

Bogotà, 19 mag. - (Adnkronos) - Scoppia la protesta in Colombia contro la disputa della Coppa America di calcio nel Paese. Un folto gruppo di tifosi di diverse squadre si è riunito ieri a Bogotà davanti alla sede della Federcalcio colombiana (Fcf), chiedendo di non disputare la manifestazione in programma dal 13 giugno al 10 luglio in Colombia e Argentina.

Secondo i manifestanti non si può organizzare la manifestazione in un Paese alle prese con una doppia emergenza legata alla pandemia di Covid-19 e alle violente manifestazioni antigovernative che vanno avanti da tre settimane e hanno prodotto oltre 40 morti.