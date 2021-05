Tv: ascolti, Montalbano in replica consegna prime time a Rai1

19 maggio 2021 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la replica della puntata 'La danza del Gabbiano' del Commissario Montalbano, vista da 4.418.000 telespettatori pari al 20,6%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film 'Ricomincio da Me' con Jennifer Lopez che è stato seguito da 2.436.000 telespettatori (share dell'11,37% di share). Terzo gradino per Italia 1 che con 'Le Iene' ha ottenuto 1.667.000 telespettatori e uno share del 10%.

Su Rai2 che con l'ultima puntata di 'Un'ora sola vi vorrei' ha totalizzato 1.464.000 telespettatori e uno share del 6,1% mentre su La7 'diMartedì' è stato visto da 1.081.000 telespettatori registrando uno share del 5,1%. Su Rai3, invece, 'Carta Bianca' è stata seguita da 817.000 telespettatori con share del 4% mentre su Retequattro 'Fuori dal Coro' è stata vista da 896.000 telespettatori pari al 5,11% di share. Chiudono gli ascolti del prime time Nove con 'Attacco Al Potere – Olympus Has Fallen' seguito da 606.000 telespettatori (2,6%) e Tv8 con 'Italia's Got Talent – Best Of' visto da 329.000 telespettatori (1,4%) di share. (segue)