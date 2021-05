Pd: domani convegno 'La precarietà non è un destino' con Letta

19 maggio 2021 a

Roma, 19 mag (Adnkronos) - Domani, giovedì 20 maggio, alle ore 18 al Nazareno, si svolgerà il convegno “La precarietà non è destino. Una riforma per il lavoro dei giovani”. Lo rende noto il Pd.

Ai lavori parteciperanno -in parte in presenza e in parte da remoto- Chiara Gribaudo, Responsabile Missione Giovani nella segreteria del Pd, Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Brando Benifei, europarlamentare capo delegazione Pd nei S&D, Caterina Cerroni Vicepresidente Unione Internazionale dei Giovani Socialisti, Andrea Gorga del Think Tank Tortuga, Gaetano Manfredi già ministro dell'Università e Ricerca, Paolo Romano Giovani democratici, Alessandro Rosina Università Cattolica Milano. Sarà possibile seguire i lavori sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Pd.