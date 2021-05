Omofobia: Faraone a capigruppo, 'tavolo politico per ok ddl Zan in tempi certi'

19 maggio 2021 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - “In questi giorni in cui il nostro Paese sta cercando di uscire dalla crisi pandemica, grazie al lavoro prezioso e condiviso di Governo, Parlamento ed istituzioni, le cronache ed il dibattito politico sono concentrati nello scontro frontale sul ddl Zan. Ci sono diverse posizioni su cui è necessario provare a fare sintesi invece che procedere con la dannosa dinamica del derby che non porta da nessuna parte”. Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone in una lettera indirizzata a tutti i capigruppo per chiedere un tavolo politico sul ddl Zan.

“Solo affrontando nel merito i temi posti dal ddl Zan si potrà comprendere chi fa sul serio e chi gioca a far saltare tutto. Una legge contro le discriminazioni omotransfobiche è indispensabile, colma oggettivamente un vuoto normativo. Già nella passata legislatura è stata persa l'occasione, non possiamo più permettercelo. Credo sia giunto il momento di approvare un testo con la massima condivisione possibile".

"A tal proposito vi scrivo per proporvi un tavolo politico in cui, con tutti i capigruppo, si riesca a superare steccati e contrapposizioni sterili. Spero quindi che a partire da domani possiamo già metterci gli uni di fronte agli altri per trovare un accordo in tempi brevissimi ed arrivare in Aula il prima possibile con un testo condiviso che veda l'approvazione del ddl in tempi brevi. Sono fiducioso che nessuno si tirerà indietro se è vero, come molte volte abbiamo detto e dimostrato , che questo è il tempo della responsabilità”, conclude Faraone.