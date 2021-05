Paolino (Avedisco): "Puntiamo su digitalizzazione e relazioni personali"

19 maggio 2021 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Forum della vendita diretta, rappresenta da sempre per Avedisco un appuntamento importantissimo per confrontarci e riflettere sulle sfide che durante gli anni abbiamo affrontato e vinto. Il 2020 ha visto un'accelerazione improvvisa dell'evoluzione digitale, dovuta ad una condizione di costrizione e non a un processo predefinito, per quanto comunque già avviato". A dirlo Giovanni Paolino, presidente Avedisco, in occasione del 9° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco-Associazione vendita diretta servizio consumatori.

"Inoltre - fa notare - stavamo già assistendo ad uno spostamento del bisogno nel mondo del lavoro, dalla necessità di avere più denaro a quella di avere più tempo libero a disposizione, reso ancora più evidente con il confinamento forzato casalingo che ha liberato le persone dai tempi di trasferimento casa-lavoro. In questo senso la vendita diretta è fortemente avvantaggiata: i dati confermano che siamo un comparto che attrae giovani e donne e in futuro questa tendenza è destinata a rafforzarsi".

"La tecnologia - spiega Paolino - avvicina i giovani e la flessibilità è di aiuto alle donne, che hanno la necessità di conciliare lavoro e impegni familiari. La nostra prossima sfida è fare nostri i punti di forza della digitalizzazione, senza perdere di vista la capacità di tenere rapporti e relazioni personali. Caratteristica in cui crediamo profondamente e che da sempre ci contraddistingue".