Calcio: Ventura, 'felice per salvezza, Toro in B sarebbe stata una perdita per tutti'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Sicuramente l'aspettativa della società era un campionato più tranquillo con ambizioni di partenza diverse, del resto quando succede una annata in cui parti con diverse difficoltà c'è il rischio che te le porti fino alla fine. Dispiace per il Benevento ma pensare che a una società come il Torino in B sarebbe stata una perdita per tutto il movimento". Sono le parole dell'ex tecnico del Torino e della Nazionale, Giampiero Ventura, all'Adnkronos dopo la matematica salvezza raggiunta ieri sera all'Olimpico dai granata grazie allo 0-0 contro la Lazio.

"Dopo 5 anni a Torino sono felice che ce l'abbiano fatta, il come non è importante. Reduci da un 7-0 contro il Milan e i 4 gol presi con lo Spezia era difficile pensare a una partita diversa: il Toro ha sofferto e ha avuto la buonasorte che gli permette di progettare il futuro con un po' più di serenità", conclude.