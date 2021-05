Napoli: Ferrigno, 'Maresca candidato sindaco? Ci unisce passione per presepi'**

19 maggio 2021 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Napoli, elezioni amministrative: "sono ignorantissimo in politica e della cosa mi faccio vanto. Conosco Catello Maresca che è un grande appassionato di presepi napoletani e solo per questa ragione potrebbe essere un valido candidato sindaco". A parlare con l'Adnkronos dei possibili candidati a primo cittadino alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo partenopeo è Marco Ferrigno, artigiano di pastori napoletani, titolare di una delle storiche botteghe napoletane, he afferma: "la passione in comune per i presepi che mi unisce a Maresca fa capire la sua sensibilità e dunque depone a suo favore. Perché apprezzare il valore di un presepe significa essere un eterno bambino, commuoversi, emozionarsi, vivere in un mondo idealizzato, forse migliore".

"Non capisco nulla tra sinistra e destra - prosegue il preseparo - Spero che a Napoli non si arrivi al commissariamento. Meglio sbrigarsela tra noi trovando un amministratore che ami ciò che fa. Napoli è una grossa impresa, spero vinca il migliore".