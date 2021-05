Lombardia: Regione finanzia con 3,3 mln progetto monitoraggio pazienti fragili (2)

19 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Con l'arruolamento di 141 pazienti nel trial clinico, la sperimentazione ha dimostrato effetti positivi sia per la risposta proattiva da parte delle persone, sia per l'efficacia generale del piano riabilitativo, oltre che per il miglioramento di parametri di salute e qualità di vita. Il setting domiciliare ha garantito una maggiore autonomia nella gestione delle attività quotidiane per i pazienti. Il progetto di ricerca ha portato allo sviluppo di una piattaforma multi-dominio, supportata da tecnologie innovative destinate a pazienti con patologie croniche di particolare rilevanza (neurodegenerative, tra cui il Parkinson, gravi cardiopatie e la broncopneumopatia cronica ostruttiva), per i quali a oggi non sono disponibili percorsi strutturati, integrati, continuativi, e soprattutto validati nella loro efficacia socio-sanitaria ed economica.

"Nel prossimo futuro - ha aggiunto l'assessore Sala- avremo tante patologie da curare perché in questi due anni è mancata la prevenzione. Ecco perché è fondamentale implementare la teleriabilitazione e il monitoraggio domiciliare come dimostra il progetto Sidera, nato grazie alla rete di competenze. In tempo di pandemia queste piattaforme consentono ai pazienti di proseguire la loro attività riabilitativa da casa e senza problemi. I cittadini sono pronti all'innovazione e vorrebbero poter usufruire di una sempre più maggiore digitalizzazione, sia come utilizzo di strumenti, sia come modalità di erogazione del servizio. I prossimi finanziamenti europei per la ricerca dobbiamo concentrarli su progetti che hanno una ricaduta immediata sul territorio, con l'unico obiettivo volto a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini".

Regione Lombardia ha concesso nell'ambito della Call Accordi 96,3 milioni di euro a fondo perduto che hanno permesso di attivare investimenti complessivi per oltre 180 milioni e coinvolgevano complessivamente 186 partner beneficiari. Attraverso la Call Accordi sono stati finanziati da Regione Lombardia grandi progetti che presentano un investimento minimo di spese per progetto di 5 milioni di euro e l'intensità di aiuto media è pari al 50% finanziate con risorse dell'asse I del por fesr 2014-2020.