Covid: Piccirillo (M5s Lombardia), 'sì a vaccino caregiver stranieri, svolgono servizio sociale'

Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Nei giorni scorsi è stata segnalata l'impossibilità per una caregiver con una tessera sanitaria provvisoria di accedere alla vaccinazioni anti Covid-19. Il sistema informatico che gestisce la procedura di vaccinazione sembrerebbe non riconoscere. i dati. Lo scrive in una nota Luigi Piccirillo, consigliere del M5s in Regione Lombardia, che annuncia: "Chiedo all'assessorato una rapida verifica sulle procedure".

"In genere -spiega Piccirillo- le persone di nazionalità straniera valgono meno dei lombardi per la Lega, ma l'obiettivo della campagna vaccinale è quello di vaccinare tutti. La maggior parte dei caregiver, che assistono molti lombardi, sono di nazionalità straniera e svolgono un importante servizio sociale. Ostacolare il loro accesso alla vaccinazione rischia di far perdere numerosi posti di lavoro, mettendo in crisi le famiglie degli assistiti e i lavoratori stessi".

In commissione Sanità, ricorda l'esponente pentastellato, "mi era stato detto che si aspettavano indicazioni. Mi auguro -conclude- che si trovi rapidamente una soluzione al problema".