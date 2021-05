Energia: Besseghini (Arera), 'prezzo? mediamente ancora conveniente mercato tutelato'

19 maggio 2021 a

a

a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Emerge, come in passato, riguardo alle dinamiche di prezzo, "una minore convenienza del mercato libero rispetto alla maggior tutela. In particolare, i costi di approvvigionamento (inclusivi del costo dell'energia, dispacciamento e dei costi di commercializzazione) mostrano, nel 2020, un differenziale tra mercato libero e mercato tutelato di circa 4 centesimi di euro/kWh. Vale osservare che si tratta di valori medi, all'interno dei quali, nell'ambito del mercato libero, sono presenti comunque offerte più convenienti rispetto a quelle del mercato tutelato". Ad affermarlo è il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini nel corso della sua audizione nella X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati.