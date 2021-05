Calcio: Serie A, Tare inibito fino al 31 maggio

19 maggio 2021 a

Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito al recupero Lazio-Torino, ha inibito fino al 31 maggio il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, per "avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato con modi minacciosi il direttore di gara che tentava di raggiungere, impedito nell'intento solo grazie all'intervento di altre persone, e per avere ripetutamente inveito nei confronti del medesimo urlando espressioni irriguardose; recidivo". Squalifica fino al 24 maggio per il ds granata Davide Vagnati per "avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale". Una giornata di squalifica per tre giocatori della Lazio: Luis Alberto, Luiz Felipe e Andreas Pereira.