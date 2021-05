Lombardia: torna 'ciak #inlombardia' per raccontare la regione con un video (3)

19 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Sono ammissibili solo video ambientati in Lombardia. I progetti presentati dovranno garantire l'uso di materiale originale ed inedito. Possono partecipare tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Le persone interessate possono presentare una sola domanda ed inviare un solo video.

Gli obiettivi che si pone Regione Lombardia con 'Ciak #inLombardia a 360 gradi' sono i seguenti: rilanciare l'immagine e la reputazione della Lombardia, in ottica di marketing territoriale, in Italia e all'estero; promuovere l'attrattività della Lombardia valorizzando la qualità e varietà dell'offerta turistica e dei servizi sul territorio; investire sulla creatività giovanile coinvolgendo giovani under 35 nella realizzazione di video che saranno oggetto di azioni di comunicazione e promozione.