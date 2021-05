Covid: Cecchetti (Lega), 'Lombardia verso i 5 mln di vaccini con 97% dosi somministrate'

19 maggio 2021 a

a

a

Milano, 19 mag.(Adnkronos) - "In queste ore la Lombardia si prepara a valicare la quota simbolica di 5 milioni di vaccini somministrati, con una percentuale di somministrazioni delle dosi ricevute del 96,9%, al secondo posto in questa graduatoria insieme al Veneto". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei deputati e coordinatore della Lega lombarda per Salvini premier, aggiungendo: "La Lombardia sta viaggiando come un treno, ha messo in sicurezza i soggetti fragili, senza vaccinare i De Luca di turno il primo giorno o gli Scanzi di turno, e adesso da stanotte apre alle vaccinazioni dei 40enni".

Questi, sottolinea, "sono dati pubblici, liberamente consultabili da ogni cittadino andando semplicemente sulla pagina web del governo e del ministero della Salute". E "chi, a sinistra, continua a criticare la Lombardia trovando mille pretesti, solo per il proprio tornaconto elettorale, al posto che farsi poi smentire da questi numeri dovrebbe prima leggerseli, così eviterebbe di parlare a vanvera".

"Grazie al governatore Attilio Fontana, grazie all'assessore Moratti e a Bertolaso, grazie a tutti gli operatori sanitari, al personale ospedaliero, ai volontari e -conclude- a tutti quanti ogni giorno con impegno e passione concretizzano questa perfetta organizzazione vaccinale lombarda".