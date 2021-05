19 maggio 2021 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "È evidente che la Lega voglia solo perdere tempo in commissione e non portare il provvedimento in votazione. Il partito di Salvini eviti la melina ed affronti il Senato: ci conteremo in Aula”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci.