Lombardia: Fontana incontra prefetti, 'ok a tavolo per sicurezza sul lavoro' (2)

(Adnkronos) - "In tema di formazione poi -ha proseguito Fontana- sono previsti percorsi con Polis per aggiornare e formare operatori già in servizio e nuovi assunti (300mila euro); l'integrazione della competenza in Ssl nei curricula scolastici con ufficio scolastico regionale e Inail (300mila euro); revisione dei percorsi di laurea per tecnici della prevenzione con gli atenei di Milano, Pavia e Brescia".

"In particolare -ha concluso il presidente- per il settore edilizio, che in seguito all'approvazione dei provvedimenti legislativi come il 'bonus 110%' potrebbe vedere un aumento dell'attività, Regione Lombardia ha deciso di adottare come strumento ordinario di vigilanza, l'algoritmo che consente di individuare i cantieri a maggior rischio e di sottoporli prioritariamente a controllo. Questa iniziativa sarà condivisa con l'Ispettorato interregionale del lavoro per la Lombardia e sarà proposto anche a livello centrale".