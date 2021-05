19 maggio 2021 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Della corsa per la presidenza della Repubblica è meglio iniziarne a parlare "a novembre-dicembre, in questo momento forse meglio concentrarsi sulle riforme...". Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D'Incà, nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera.