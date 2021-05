19 maggio 2021 a

Budapest, 19 mag. (Adnkronos) - Ancora una medaglia d'argento oggi agli Europei di nuoto di Budapest che arriva grazie all'azzurro Federico Burdisso, secondo con il tempo di 1:54.28, record italiano, nei 200 farfalla maschili dietro al campione ungherese Kristof Milak, oro in 1:51.10. Bronzo all'altro ungherese Tamas Kenderesi in 1:54.43. Chiude ottavo l'altro italiano in finale Giacomo Carini con il tempo di 1:56.69