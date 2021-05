Dl sostegni bis: D'Incà, 'mettiamo turbo per uscire da crisi'

19 maggio 2021 a

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Finora abbiamo, nel periodo del Covid, destinato scostamenti di bilancio per 115 miliardi, 40 miliardi con la legge di Bilancio e con i due decreti Sostegni 72 miliardi di euro dedicati soprattutto per mettere il turbo per uscire dalla pesantissima crisi per colpa della pandemia, e ora i sostegni vanno soprattutto alle imprese e poi per il reinserimento delle persone uscite dal lavoro". Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D'Incà, nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera.