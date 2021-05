Migranti: Carola Rackete dopo l'archiviazione, 'La lotta continua, stop a potere razzista'

19 maggio 2021 a

a

a

Palermo, 19 mag. (Adnkronos) - "La missione di salvataggio di Sea-Watch ha significato usare privilegi come il passaporto europeo o l'istruzione gratuita per riuscire ad essere solidali con le persone che lottano contro quelle strutture che esercitano un potere razzista e che mantengono le ingiustizie senza cambiarle. Questa lotta è lontana dalla fine e tutti noi dovremmo farne parte". Lo scrive Carola Rackete su Twitter dopo l'archiviazione del gip di Agrigento dell'inchiesta che la vedeva imputata per resistenza o minaccia a nave da guerra. Rackete ha anche pubblicato un video in cui parla della decisione della gip Alessandra Vella.