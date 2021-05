Bitcoin: dopo 'mercoledì nero' viaggia intorno ai 40 mila dollari

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Dopo un 'mercoledì nero' durante il quale il bitcoin è sceso fino a 30.201 dollari, la regina delle criptovalute si colloca oggi intorno ai 40 mila dollari. Il bitcoin, infatti, si attesta attualmente a 40.017 dollari, in progressione del 2,36%.

In una settimana Coinmarketcap calcola che le critpovalute hanno perso 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione sull'onda delle dichiarazioni del fondatore di Tesla, Elon Musk che lo scorso 12 maggio ha annunciato che il suo gruppo non avrebbe più accettato pagamenti in bitcoin e dopo che ieri la Cina ha annunciato che avrebbe vietato agli istituti bancari e alle società finanziarie di effettuare transazioni in criptovalute.