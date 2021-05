Sondrio: truffa su pagamento diritti speciali a Livigno, sequestro per 1mln a imprenditore

20 maggio 2021 a

Milano, 20 mag.(Adnkronos) - I finanzieri del comando provinciale di Sondrio hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal gip del capoluogo valtellinese, Pietro Della Pona, su richiesta della locale procura, nei confronti di un imprenditore, per truffa ai danni dello Stato. Le indagini, inquadrate nell'operazione denominata 'Oro Rosso' e condotte dai militari della tenenza di Bormio, delegati dall'ex procuratore valtellinese Claudio Gittardi, hanno portato alla luce un articolato meccanismo fraudolento a danno del Comune di Livigno, realizzato da un imprenditore della zona.

L'uomo, attraverso la presentazione di documentazione fittizia in sede di dichiarazione di introduzione delle merci, nonché mediante l'apparente alterazione di queste ultime, dichiarava all'ente locale l'introduzione di una tipologia di prodotto comportante un pagamento di diritti speciali inferiore rispetto a quella del bene effettivamente introdotto. Negli anni, la sua società ha omesso il versamento di diritti speciali per oltre un milione di euro.

Si è pertanto proceduto al sequestro preventivo per equivalente del medesimo importo per un ammontare di oltre 500mila euro in contanti e, per il restante, in titoli e fondi di risparmio.