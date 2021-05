Cristian Iovino, il volto dietro al successo di aziende e influencer

20 maggio 2021 a

Imprenditori, aziende, professionisti e celebrity interessati a crescere nel web, in termini di visibilità e fatturato, trovano nella creatività di

21enne cresciuto in un piccolo paesino in provincia di Napoli, Iovino ha costruito il suo percorso professionale da zero, diventando in breve tempo uno dei consulenti di digital marketing più pagati d'Italia e tra le giovani promesse dell'imprenditoria digitale nazionale.

Un percorso alimentato dalla realizzazione di un sogno: “dare la possibilità a quante più persone possibili di abbandonare i percorsi prestabiliti dalla società lavorando ai propri sogni e progetti da dove e quando si vuole”.

Lancia il suo primo progetto ad appena 16 anni, con un magazine dedicato alle notizie del mondo digitale.

Ha collaborato con alcune delle maggiori multinazionali, artisti e influencer da milioni di follower, gestendo svariati milioni di euro di budget in marketing.

I traguardi tagliati hanno portato alla candidatura alla selezione di Forbes degli under 30 più brillanti per il 2022. È in programma la pubblicazione del suo primo libro.

Fondatore di Fenomeno Digitale, community di imprenditori, content creator, freelancer o aspiranti tali dove condivide guide e strategie, Iovino propone numerosi servizi per le aziende: dalle soluzioni strategiche di lead generation all'ideazione delle strategie di digital marketing, passando per revisione del brand, gestione delle campagne di advertising, problem fixing, sviluppo o revisione del business model digitale e formazione in aula.

“Credo che tutti possano diventare imprenditori, mettersi in gioco e migliorare”. È con questo approccio aperto al cambiamento e attento alla capacità di innovare che Iovino vive il suo impegno professionale, rivolto a chi vuole diventare imprenditore, imparare il digital marketing, intende migliorarsi e, più in generale, vivere la vita dei propri sogni.

Stiamo del resto vivendo un periodo storico in cui le barriere d'accesso sono bassissime per ogni business, in particolare in ambito digitale. Con meno di 100 euro si può creare un blog, costruire un canale YouTube o una pagina Instagram, raggiungendo risultati straordinari e trasformando questi asset digitali in veri e propri imperi imprenditoriali.

Cristian Iovino condivide quotidianamente contenuti sul digital marketing, business e mindset imprenditoriale sui suoi canali social (YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e TikTok).

