Casa Della Ferramenta: acquista online ferramenta e utensili professionali

(Brunico (BZ), 20/05/2021) - Brunico (BZ), 20/05/2021 - Casa della Ferramenta è un e-commerce che si rivolge a tutti coloro che sono alla ricerca di articoli di ferramenta e utensileria caratterizzati dai più elevati standard di qualità. Il portale mette a disposizione un vasto assortimento di prodotti per la pulizia, sistemi di fissaggio, ferramenta per porte e ferramenta per mobili. Per gli utenti, è come a vere un negozio di ferramenta a portata di clic, con un catalogo che può essere consultato in qualunque momento e in qualsiasi posto ci si trovi. È possibile acquistare, tra l'altro,

Perché scegliere Casa Della Ferramenta

Tutti gli articoli presenti sul sito sono stati selezionati con la massima attenzione e sottoposti a rigorose verifiche da parte degli esperti del portale. Non solo: gli specialisti di Casa Della Ferramenta possono essere contattati via posta elettronica, al telefono o mediante il modulo di contatto presente sul sito, per fornire tutta l'assistenza tecnica e tutti i suggerimenti di cui gli utenti potrebbero aver bisogno. Uno dei motivi per cui vale la pena di affidarsi a questo e-commerce è la spedizione gratuita che viene garantita per gli ordini di oltre 80 euro. Ovviamente i pagamenti avvengono in completa sicurezza e secondo la modalità di pagamento preferita dal cliente.

Come e meglio di punto vendita tradizionale

In sostanza, fare acquisti sul sito di Casa Della Ferramenta vuol dire poter beneficiare di tutti i vantaggi offerti da un negozio tradizionale, e in più di una serie di servizi supplementari. Sono più di 20mila gli articoli a disposizione in magazzino, grazie a cui gli ordini possono essere preparati e consegnati in tempi rapidi: in tutta Italia, infatti, la consegna viene assicurata in 24 o al massimo 48 ore. Lo shop online è dedicato non solo agli hobbisti, ma anche e soprattutto ai professionisti. Insomma, che si tratti di fai da te per passione o di esigenze di lavoro, questo è il punto di riferimento a cui rivolgersi avendo la certezza di trovare ciò di cui si ha bisogno.

La lista dei desideri

Il sito permette anche di utilizzare la funzione della lista dei desideri, grazie a cui si può beneficiare di una più efficace organizzazione del lavoro e tenere ogni aspetto sotto controllo. La facilità di utilizzo è la prerogativa più interessante di tale funzione: si tratta, molto semplicemente, di salvare in una particolare lista gli articoli a cui si è interessati. Così, in un solo elenco vengono riuniti tutti i prodotti che si è intenzionati a comprare o di cui, comunque, si desidera valutare l'acquisto. In molti casi si adoperano tali liste anche per effettuare una selezione preventiva, in vista della scelta delle varianti desiderate.

Come si crea una lista

La creazione di una o più liste di desideri è un procedimento davvero facile da seguire, e il solo requisito che deve essere rispettato consiste nella creazione di un account. È necessario registrarsi, infatti, in modo che le liste possano essere salvate: così, si potrà accedere ad esse quando lo si vorrà, in qualunque istante e con qualunque device si voglia, a condizione che sia disponibile una connessione a Internet. Per creare una nuova lista è sufficiente fare clic in alto a destra sull'icona dedicata: volendo si può andare dare un nome alla lista, per esempio per distinguere i prodotti o la loro destinazione d'uso. Solo gli utenti che hanno creato le liste possono vederle, ma chi lo desidera è libero di modificare tale impostazione in modo da realizzare una lista pubblica, per esempio per condividerla sui social network. Dalla lista dei desideri, poi, i vari prodotti possono essere aggiunti al carrello così che l'acquisto possa essere completato. Le istruzioni che vengono fornite man mano danno tutte le indicazioni di cui ci può essere bisogno.

Che cosa si può comprare sul sito di Casa Della Ferramenta

Molto ben rifornita è la sezione del catalogo di Casa Della Ferramenta dedicata alla pulizia: qui si possono trovare, infatti, articoli per la casa e per il giardino, ma anche prodotti per lo smaltimento dei rifiuti e detergenti. Non mancano, poi, carta e sapone, così come i prodotti per la pulizia dei pavimenti, senza dimenticare gli aspiratori e le idropulitrici. Anche per ciò che concerne la manutenzione, non si ha che l'imbarazzo della scelta di fronte alla varietà delle proposte a disposizione: ecco, allora, le scale e i trabattelli, i cuscinetti e gli imballaggi. Navigando tra le varie pagine dell'e-commerce si possono scoprire, poi, l'acquaragia, le vernici, le funi, le catene, i sistemi di ancoraggio, i mezzi di trasporto e l'arredamento industriale.

L'antinfortunistica

Infine, una menzione particolare è doverosa per tutti i prodotti di antinfortunistica, come per esempio le protezioni anticaduta e i guanti di protezione, oltre alle attrezzature di sicurezza. Sono disponibili, poi, accessori per la protezione delle vie respiratorie, della vista, dell'udito e della testa: insomma, tutto ciò di cui ci può essere bisogno per lavorare o dedicarsi al fai da te in condizioni di sicurezza.

Per saperne di più

Per saperne di più è possibile visitare direttamente il sito www.casadellaferramenta.it e scoprire il catalogo di prodotti disponibili, dai supporti per mobili agli accessori, dai

Contatti

Casa della Ferramenta

J.G. Mahl 11 I-39031 Brunico (BZ)

Tel. +39.0474.547.150