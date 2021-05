Il Gruppo REYL nominato "Best European HNW Team" da WealthBriefing

20 maggio 2021 a

GINEVRA, 20 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Il Gruppo REYL è orgoglioso di essersi aggiudicato il riconoscimento di "Best European HNW Team" per le sue attività di private banking e gestione patrimoniale, all'edizione 2021 dei WealthBriefing European Awards.

I WealthBriefing European Awards premiano i migliori attori nel campo della gestione patrimoniale europea. Al termine di un processo indipendente, mirano a riconoscere le imprese, i team e gli individui che, agli occhi di una giuria prestigiosa, hanno saputo dare prova di innovazione ed eccellenza nel corso del 2020.

Questo premio permette a REYL di emergere tra gli attori del settore e riconosce l'innovazione e i risultati costanti all'interno del Gruppo. REYL continua a distinguersi dai concorrenti grazie a una gestione integrata del patrimonio di privati e imprese al di là delle frontiere e dei segmenti di attività.

Nel corso del periodo considerato, il Gruppo ha annunciato la conclusione di un accordo di collaborazione strategica con Fideuram (la filiale del gruppo bancario italiano Intesa Sanpaolo Private Banking), che gli permetterà di rafforzare la sua struttura istituzionale e ampliare la sua rete di distribuzione. Il Gruppo ha inoltre consolidato ulteriormente l'offerta dedicata ai clienti HNW, in particolare mediante lo sviluppo delle attività di Asteria Investment Managers, filiale specializzata nell'investimento a impatto, e il lancio di Alpian, una piattaforma digitale per i clienti facoltosi, che ha recentemente finalizzato un finanziamento di serie B per un importo di 18 milioni di USD. Il riposizionamento di Entrepreneur & Family Office Services, divisione dedicata agli imprenditori e family offices (U)HNW, come punto d'ingresso unico per tutte le linee di business del Gruppo risponde anch'esso all'evoluzione delle esigenze della sua clientela dinamica. Infine, il Gruppo ha esibito un esercizio 2020 positivo, caratterizzato in particolare da un aumento del 14% degli attivi in gestione, che ammontano ormai a CHF 15,5 miliardi.

François Reyl, Direttore Generale del Gruppo REYL, ha dichiarato: "Questo premio testimonia il dinamismo dei nostri team che hanno dimostrato il loro talento e dato prova di resilienza, impegno e innovazione in un contesto economico e sanitario senza precedenti a livello mondiale. Con una forte crescita organica resa possibile dalla nostra offerta di servizi integrati a 360 gradi, il Gruppo REYL continua a innovare nel settore del private banking. Negli anni a venire intendiamo portare avanti questo impegno nel campo del Wealth Management, valorizzando al contempo il successo delle nostre business line Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services e Asset Management."

