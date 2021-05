Pink Friday. La settimana rosa interamente dedicata al piacere è finalmente online.

20 maggio 2021 a

a

a

(Roma 20 maggio 2021) - Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, torna l'appuntamento total pink di

Roma, 20-05-2021 - L'effetto covid, che lo scorso anno ha sicuramente contribuito a stuzzicare la curiosità degli utenti in materia di Sex Toys, pare che sia tutt'altro che esaurito.

Pepemio, l'azienda specializzata nel commercio elettronico di

“Il nostro pubblico è sempre più attento a forme, qualità, novità e ovviamente anche ai prezzi. Più del 60% infatti, cerca online proprio le novità e, nell'ultimo anno, circa il 40% ha acquistato dai due ai cinque Sex Toys.”

I dati raccolti da

Non a caso, la settimana del

Inoltre questo

I protagonisti del Pink Friday saranno non solo i Toys ma anche gli utenti, che avranno durante tutta settimana la possibilità sia di fare acquisti a prezzi scontatissimi, sia di partecipare ai numerosi giochi e iniziative di Pepemio pensati per aumentare interazioni ma soprattutto per divertire.

La settimana rosa di Pepemio dunque si preannuncia ancora più piccante di quella del 2020 e allora perché non concedersi un vizio di piacere?

Sito web :

Telefono: 06 400 61 820

Email: