Le sedie per l'arredamento domestico: modelli per una casa moderna

(Cesena, 20/05/2021) - Cesena, 20/05/2021 - Le sedie sono alla base dell'arredamento di una casa. Sono essenziali per il comfort, per trascorrere attimi di relax, per studiare e ovviamente per mangiare; devono, quindi, rispettare criteri come la comodità, la solidità e la robustezza dei materiali.

È tipico delle abitazioni moderne unire funzionalità e bellezza, e le sedie non fanno eccezione.

Come fare se la dimora è piccola ed è facile andare incontro al pericolo di ingombro? Per fortuna esistono sul mercato sedie salvaspazio, tra cui quelle pieghevoli e quelle impilabili. Le soluzioni sono tante per ottenere un ambiente libero dal superfluo, arieggiato, luminoso.

I complementi in oggetto vanno inseriti in ogni stanza. Ci sono sedie da cucina, da salotto, per lo studio, per la camera da letto. Sedie per l'ufficio, per la sala da pranzo, per qualunque destinazione. I migliori materiali sono quelli che uniscono la resistenza e l'eleganza a un carattere ecosostenibile, per la sicurezza e il benessere di tutti gli inquilini.

Dalla corda di juta all'ecopelle

A proposito di rivestimenti eco-friendly: negli ultimi tempi sono molto in voga superfici come quelle in corda di juta. Le sedie di questo tipo vanno benissimo non solo per la zona kitchen, ma anche per gli esterni – giardini, balconi, terrazze ecc.

La corda ricavata dalla juta è un'opzione “verde”, ideale per quegli appartamenti che sono improntati alla tutela della natura. Queste sedie sono di notevole impatto visivo, in quanto sono semplici ma decisamente scenografiche. Contribuiscono a rendere tutti i locali più accoglienti, e stanno prendendo piede sempre di più anche in contesti come gli studi professionali e le sale di attesa.

Anche l'ecopelle è green, ed è molto raffinata nella sua sobrietà. Di solito viene utilizzata per la seduta, ed è abbinata a strutture di legno oppure di metallo. Accomodarsi su una sedia in ecopelle significa donare al proprio corpo istanti di prezioso relax!

Le sedie di legno

Le sedie fabbricate in legno si annoverano tra quegli articoli che non risultano mai fuori moda. Anzi, sono tornate in auge e contraddistinguono sia gli arredi classici, sia quelli di stampo contemporaneo.

Probabilmente, il legno è la scelta più versatile in assoluto. È perfetto per le sedie da cucina, per il soggiorno, per il giardino. Può essere plasmato in forme differenti, ed è personalizzabile con vernici ad acqua e con impregnanti che aumentano la resistenza all'umidità.

Alcuni, invece, preferiscono il legno nel suo stato grezzo. Del resto i colori di base sono straordinariamente affascinanti, che siano arricchiti da sfumature rossicce come il mogano, oppure molto chiari come nel caso del pino.

Selezionare una o più sedie di legno vuol dire regalare all'ambiente un eccezionale tocco di calore. Al contrario di quanto alcuni credono, questo materiale è ottimo tanto per le camere vintage quanto per quelle moderne.

Sedie e materiali all'avanguardia

Nella rassegna delle sedie di ultima generazione non possono mancare i prodotti di metallo. Elementi di interior design innovativi, sofisticati, eccellenti per le cucine più ricercate e per l'area living.

Le sedie di metallo trasmettono immagini di serietà e di competenza, e sono un must per gli spazi professionali. Gli uffici aziendali e gli studi di medici e di avvocati sono soltanto alcuni esempi. Il metallo è emblema di efficienza, e in più risente pochissimo dell'usura, delle macchie e dei carichi pesanti.

Nelle case moderne sono molto diffuse anche le sedie in polipropilene, in PVC e in policarbonato. Queste offrono pregi come la maneggevolezza, la leggerezza e la solidità. Sono indicate per gli interni e per gli esterni, essendo per nulla sensibili alla polvere e agli sbalzi di temperatura.

Una vera e propria fonte di eleganza consiste nelle sedie in resina. Complementi durevoli, ecologici e dotati di potenziale decorativo. La resina è popolare soprattutto in contesti come la cucina e il giardino, ma sta diventando di tendenza anche per il salotto.

La scelta delle sedie giuste

Individuare la sedia giusta non significa solo riflettere con attenzione sul materiale. Sono anche altri i fattori da tenere in considerazione.

Per esempio il colore: ci sono stanze che richiedono sedie dalle tinte pastello, altre che traggono vantaggio da gradazioni brillanti, altre in cui è meglio propendere per modelli neutri (bianchi, beige e così via). Un ambiente in cui le tonalità dominanti sono già vivaci necessita di sedie in pendant, per evitare un effetto finale caotico o poco coerente.

Nei bilocali e nei monolocali sono ideali le sedie progettate per l'ottimizzazione dei centimetri, come quelle pieghevoli. Queste, dopo essere state adoperate, si ripongono tranquillamente in un vano, o in un armadio. Chi opta per questi articoli non rinuncia ai pranzi con la famiglia o con la comitiva di amici al completo, e al tempo stesso non rischia di ingombrare la propria dimora.

Lo stesso vale per le sedie impilabili. Con questa soluzione, in un'abitazione piccola possono esserci anche cinque o sei sedie. Tali elementi vengono messi uno sopra l'altro, occupano una zona ristretta e nel complesso sono caratterizzati da linee essenziali e pulite.

Le più minimal sono le sedie senza braccioli; quelle con braccioli sono leggermente più comode. La decisione varia a seconda delle circostanze, dello stile generale e dello spazio che si ha a disposizione.

