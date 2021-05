Nasce Gruppocasa.biz, il partner che ti accompagna nel business Real Estate

20 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 20 maggio 2021.Nasce

Oltre la tradizionale consulenza immobiliare a Milano

Gruppocasa.biz nasce dalla consapevolezza dei profondi mutamenti e sviluppi del settore immobiliare, come ha spiegato Baccarini - Presidente della FIAIP- dichiarando che il futuro risiede nelle agenzie immobiliari multidisciplinari capaci di offrire ai cittadini risposte certe in tempi rapidi.

Gruppocasa.biz nasce infatti come agenzia multidisciplinare rivolta ad un target business di investitori o potenziali tali nel Real Estate. Chi investe oggi nello sviluppo immobiliare svolge l'arduo compito di progettare soluzioni che possano essere moderne, utilizzabili ed adatte alle nuove necessità di una metropoli in rapida trasformazione come Milano. In questo contesto, una figura di riferimento, flessibile e che ricopre più ruoli è fondamentale per poter distinguere quali siano i bisogni che guidano il mercato di domani.

Del resto, investire a Milano non significa solo essere un costruttore o un fondo d'investimento, ma anche un proprietario di un immobile cielo terra. Gruppocasa.biz, si rivolge infatti a tre targetdifferenti:

• Chi ha un bene da dismettere o valorizzare, come un edificio cielo terra o garage;

• Chi ha un capitale e vuole investire nel settore immobiliare;

• Chi ha un'impresa e vuole costruire e vendere in tempi rapidi;

Gruppocasa.biz, il tuo partner per i progetti Real Estate a Milano

Gruppocasa.biz è un importante player nel settore

Per questo si colloca come un'agenzia all'avanguardia, ma allo stesso tempo, mantiene delle solide fondamenta: Gruppocasa.biz nasce come ramo di Gruppocasa.it, una realtà storica milanese con 40 anni di esperienza e oltre 50 cantieri sviluppati e commercializzati.

Il mercato immobiliare di Milano è in continuo e dinamico cambiamento e il team di Gruppocasa.biz è sempre aggiornato sulle ultime normative, inclusa la legge regionale sulla riqualificazione urbana (legge n.18 del 26 novembre 2019).

Per ulteriori informazioni:

Gruppocasa.biz

Via Giorgio Washington, 88

20146 Milano MI

Email:

Telefono: +39 02.87176136