Cremona: appicca incendio in una stazione ferroviaria, denunciato 55enne

Milano, 20 mag.(Adnkronos) - E' stato identificato dai carabinieri l'uomo che aveva appiccato un incendio all'interno di una stazione ferroviaria del cremonese. Si tratta di un 55enne, che è stato denunciato.

L'uomo, un pregiudicato milanese, ospite di una comunità terapeutica della zona, agli inizi del mese di aprile, per cause ancora in fase di accertamento, si era introdotto nel deposito della stazione ferroviaria di Piadena Drizzona e, approfittando della mancanza di controlli, aveva dato fuoco a del vecchio materiale accatastato in attesa di essere smaltito. Dal materiale incendiato, costituito per gran parte da traversine dei binari in legno ormai fuori uso ed altri oggetti in plastica, in poco tempo era divampato un incendio che era stato domato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Cremona.

Gli accertamenti eseguiti sul circuito delle telecamere di sorveglianza presenti presso i locali della stazione e nelle immediate vicinanze, oltre che attraverso alcune testimonianze raccolte, ha permesso ai militari della stazione di Piadena Drizzona di risalire all'identità del 55enne, denunciandolo per danneggiamento a seguito di incendio.