Calcio: Baggio, 'rigore sbagliato me lo porterò dentro per sempre'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il rigore sbagliato con il Brasile non andrà mai archiviato, me lo porterò dentro per sempre. Era il sogno della mia vita calcistica e allo stesso tempo un qualcosa che, per come è andata a finire, non posso mettere da parte. Perché a Massaro e Baresi non dicono mai nulla? Diciamo che io ho dato il colpo finale. L'ho vissuta malissimo, perché dopo aver sognato per milioni di notti di realizzare questo sogno, poi non ci sono riuscito". Lo ha detto Roberto Baggio riferendosi al rigore sbagliato ai Mondiali contro il Brasile, in occasione delal presentazione del film documentario su Netflix, in uscita il 26 maggio, "Il Divin Codino". "A volte si guarda il lato finale, ma ho scoperto nella vita che quello che si dà nel tragitto che si compie per arrivare all'obiettivo vale più del risultato. Sapere di aver dato tutto quello che puoi dare per provare a centrare il tuo obiettivo: è questa la cosa importante per me, la filosofia che mi ha sempre accompagnato", ha aggiunto Baggio.