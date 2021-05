Vitalizi: nulla di fatto su esame mozione M5S, nuova Capigruppo Senato martedì

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Nulla di fatto nella Conferenza dei Capigruppo del Senato sulla richiesta del Movimento 5 stelle di discutere una mozione sulla questione dei vitalizi ai condannati. Fallito il tentativo di definire il calendario e di arrivare ad un testo condiviso, una nuova riunione è in programma martedì prossimo, anche per dar tempo alle forze politiche di verificare se ci sia la possibilità di un'intesa su un documento comune.

"Di sicuro -afferma Paola Taverna- è doveroso che il Senato discuta su questo argomento, perchè i cittadini sappiano quello che è accaduto, come si sta procedendo e come il Senato intende proseguire. Di sicuro noi chiediamo che ci vengano dati tutti gli spazi e i modi previsti per la discussione di qualsiasi mozione".