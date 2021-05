Tv: su Sky Arte il documentario 'Citizen Jane Fonda'

20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Quante dive del cinema americano sono protagoniste di un dossier di 20.000 pagine della FBI? Solo Jane Fonda. Il documentario 'Citizen Jane Fonda', scritto e diretto da Florence Platarets, in prima visione venerdì 21 maggio alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky), racconta l'impegno di una donna che non ha mai smesso di scegliere una strada diversa da quella più facile, nella vita privata come in quella pubblica, interrogandosi costantemente sul contributo che avrebbe potuto dare, con coerenza, nelle battaglie in cui ha creduto: la contestazione alla guerra in Vietnam, la sottomissione del corpo femminile alle leggi della moda e del mercato, la difesa dell'ambiente.

Il film è una storia sociale e politica, che ripercorre insieme alle vicende più drammatiche della storia recente americana, la vita di Jane dagli inizi della carriera, attraverso i due matrimoni, la nascita dei due figli, gli Oscar, il rapporto conflittuale con il padre Henry e quello risolto solo in tarda età con la figura della madre, che si suicidò quando Jane aveva solo 12 anni.