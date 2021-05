Pd: Parisi, 'primarie sono finite, spero non finiscano nel ridicolo'

20 maggio 2021 a

a

a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Il tempo dell'Ulivo è finito, le primarie già guastate ora definitivamente travolte dalla commedia sul come trovare una donna disposta a perderle. Masochismo puro”. Così Arturo Parisi, 'padre' delle primarie, all'HuffPost. “L'accordo con M5S non è mai esistito, i grillini si riservano di entrare alla fine se vince il candidato che hanno cercato di far vincere”. Quanto a Isabella Conti, la sindaca renziana di San Lazzaro, candidata alle primarie a Bologna, Parisi osserva: “Almeno rende i nostri gazebo l'unica competizione dall'esito apparentemente incerto”.