Fisco: Cuperlo, 'bene proposta Letta, Pd in testa a battaglia sacrosanta redistribuzione'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Giustissima la proposta avanzata da Enrico letta per una modifica della tassa di successione rivolta a una dote per i giovani. È una delle indicazioni del documento 'Radicalità per Ricostruire' e della rete di iniziative e incontri costruiti nell'ultimo anno". Così Gianni Cuperlo del Pd.

"Siamo il paese europeo dove quella tassa alimenta nei fatti un paradiso fiscale con l'aliquota più bassa e la franchigia più alta del continente. Enrico Letta con coraggio si pone alla testa di una battaglia sacrosanta per redistribuire risorse e opportunità. Sarò con convinzione al suo fianco nel sostenere una svolta e un traguardo importanti".