Fisco: Articolo Uno presenta sua proposta, si chiama 'Progressiva'

20 maggio 2021 a

a

a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Una proposta "di riforma generale e progressiva del fisco" che Articolo Uno "offre al confronto al campo progressista e a governo e parlamento". Queste le proposte in sintesi: "Occorre una riforma complessiva e organica del sistema fiscale italiano, non interventi a spezzatino, episodici, privi di coerenza d'insieme e razionalità".

Inoltre, "occorre un primo intervento a livello costituzionale. Si tratta di completare l'articolo 53, che già contiene il principio di 'equità verticale' (la progressività), con quello di 'equità orizzontale'. Il prelievo deve cioè essere generale e uniforme e garantire reale parità di trattamento tra contribuenti".

"Occorre aggredire l'evasione fiscale di massa attraverso una terapia d'urto che porti almeno a dimezzarla nell'arco di pochi anni. Gli strumenti per farlo? L'estensione e la generalizzazione dell'obbligo di tracciamento dei pagamenti; l'introduzione di un sistema di ritenute alla fonte per tutti i contribuenti e non solo per i lavoratori dipendenti; l'introduzione di un'aliquota unica per le transazioni intermedie ai fini dell'iva; l'utilizzo sistematico dei dati dell'anagrafe e dei conti finanziari".