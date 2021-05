Tourtel disseta la My Deejay Ten 2021.

20 maggio 2021 a

a

a

(Milano, 20 maggio 2021) - Tutto pronto per la corsa amatoriale più amata d'Italia organizzata da Radio Deejay per domenica 23 maggio. Tourtel, l'analcolica per chi è sempre in movimento, è la birra ufficiale.

Milano, 20 maggio 2021 - Manca pochissimo alla

Analcolica e con poche calorie – 53 kcal per 33 cl, Tourtel è una lager dal gusto intenso e rinfrescante ed è la scelta ideale per chi è attento al proprio benessere senza rinunciare al gusto.

Si inaugura così il binomio tra la birra analcolica, da oltre 20 anni la più venduta in Italia, e una delle corse più note e partecipate a livello nazionale. Come nell'ultima edizione, la My Deejay Ten sarà una gara diffusa, da correre in qualsiasi luogo d'Italia e del mondo (su strada, su pista o indoor) il prossimo 23 maggio.

Tourtel ha raggiunto nelle scorse settimane tutti i runner direttamente a casa e sarà a fianco dei partecipanti alla My Deejay Ten fino al traguardo, nella parte interna del pettorale di corsa contenuto nel “race pack” insieme alla maglia ufficiale dell'iniziativa.

“Siamo felici di essere la birra ufficiale della My Deejay Ten per la prima volta con la nostra birra nata nel 1839 per essere analcolica - dichiara Francesca Bandelli, Marketing & Innovation Director Birra Peroni. Birra Tourtel, con le sue poche calorie e ingredienti 100% naturali, è perfetta per rinfrescarsi con gusto rispettando il proprio benessere, confermandosi la scelta ideale in qualsiasi momento della giornata o dopo aver svolto attività fisica.”

Vivi la My Deejay Ten con più gusto: appuntamento a domenica 23 maggio!

Tourtel

La birreria Tourtel venne fondata a Tantonville, in Francia, nel 1839 dai fratelli Tourtel, dove venne per la prima volta messo a punto il principio della bassa fermentazione, sviluppando il primo macchinario per il raffreddamento del mosto. Poco dopo venne introdotta anche la prima macchina per la maltazione. Questi progressi permisero la nascita della prima ricetta commerciale per una birra analcolica, che nel 1990 fu lanciata in Italia da Birra Peroni; da allora Tourtel è diventato sinonimo di birra analcolica di alta qualità, affermandosi come leader di mercato e mantenendo la sua leadership ininterrottamente sino ad oggi. Nel 2010, dopo l'acquisizione da parte di Birra Peroni, è stata introdotta la rivoluzionaria ricetta totalmente naturale, sviluppata per avvicinare il gusto alle normali lager, senza modificare il naturale processo di fermentazione, rispettando tutte le fasi della classica produzione birraria.

Ufficio stampa:

DIFFERENT - phone 02 8725221

Simone Contini -

Ilaria Muolo -

Gianmarco Monterosso -