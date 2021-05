20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Il dl Sostegni bis approvato oggi in Cdm "è in parte diverso dal passato perchè guarda al futuro, ad un Paese che riapre e non lascia indietro nessuno, assiste e aiuta". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.