Fisco: Calabria (FI), 'da Letta ennesima boutade ideologica'

Roma, 20 mag (Adnkronos) - "Prima il voto ai 16enni, ora la ‘dote' ai 18enni, da finanziare con una tassa di successione: la rincorsa del segretario Pd Letta al voto dei giovani è un goffo susseguirsi di boutade ideologiche". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

"L'inclusione sociale dei giovani non si realizza con le bandierine di parte ma attraverso interventi strutturali che agevolino l'incontro tra scuola e lavoro, la formazione, l'orientamento, misure peraltro previste nel Recovery Plan -prosegue Calabria-. Discutibile anche il fatto che, per il segretario Pd, le misure possono essere finanziate solo a debito o con nuove tasse: mai che a sinistra si teorizzasse, una volta tanto, un taglio alla spesa pubblica improduttiva o delle misure di assistenzialismo non virtuoso”.