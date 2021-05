20 maggio 2021 a

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Non ne abbiamo mai parlato, non l'abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini, ma di darli. L'economia è ancora in recessione". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa sulla proposta del segretario Pd, Enrico Letta.